Campionato di giornalismo Al Malaguzzi il gran finale

(Di giovedì 30 maggio 2024) Ci siamo. Questa mattina alle 10 il Centro Internazionale Lorisospita la cerimonia di premiazione deldi– "Cronisti in Classe", progetto organizzato da il Resto del Carlino e arrivato alla ventiduesima edizione. I giovanissimi cronisti, studenti delle scuole secondarie di primo grado, sono presenti – in quello che è il luogo per eccellenza della trasmissione dei saperi – per ricevere i riconoscimenti che Carlino Reggio e gli sponsor, che hanno sostenuto il progetto durante l’anno scolastico, consegneranno loro. Sono state dodici quest’anno le scuole in gara, da città e provincia. Gli istituti cittadini che hanno partecipato alla gara sono Alessandro Manzoni e Sandro Pertini 2. A cui si aggiunge dal forense la scuola media Galileo Galileo, succursale di Mancasale.