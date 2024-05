Calciomercato Milan Zlatan Ibrahimovic vuole il rinnovo di Christian Pulisic Ecco come

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 30 maggio 2024)ildell’attaccante esternol’opzione per un altro anno…è sicuramente la sorpresa positiva di questo campionato in casa. L’attaccante americano, arrivato dal Chelsea la scorsa estate, si è rivelato un colpo di mercato clamoroso e adesso la dirigenza rossonera è pronta a dare il via libera per esercitare l’opzione didel contratto del numero undici per un’altra stagione, dal 2027 al 2028. Sì, perché non può essere altrimenti, visto che l’avventura, la prima in Serie A, da 15 gol e 11 assist in tutte le competizioni deve essere giudicata in modo estremamente positivo, tenendo conto che il ruolo dinon è quello dell’attaccante naturale, ma esterno.