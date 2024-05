Fonte : ilgiornaleditalia di 30 mag 2024

Il centrocampista ormai da tempo non rientra nei piani di Pep Guardiola, è rientrato dal prestito al West Ham e adesso il cl . Il centrocampista è rientrato dal prestito al West Ham, ma non resterà alla corte di Guardiola LONDRA (INGHILTERRA) - Il futuro di Kalvin Phillips non sarà al Manchester City.

Calciomercato | ManCity Lipsia Salisburgo e Roma su Kalvin Phillips