Calcio tra mercato e campo | domenica il Forte negli spareggi di Prima categoria affronta il Selvatelle a Cascina Le mosse di Seravezza Camaiore zebre e Real

(Di giovedì 30 maggio 2024) In Serie D ilPozzi, dopo le conferme di Lagomarsini in porta, Bedini in mediana e bomber Benedetti davanti, dovrebbe aver l’accordo per le permanenze anche di Mannucci in difesa e Camarlinghi in attacco. Chi partirà è il jolly offensivo Putzolu. Il ds Calistri ora è concentrato soprattutto sulle quote under da metter a disposizione del nuovo tecnico Lucio Brando. In Eccellenza ildopo la conferma ufficiale di Pietro Cristiani in panchina lavora sulla rosa da mettergli a disposizione. Dovrebbero rimanere in tanti: da Barsottini a D’Alessandro, da Borgia ad Amico, da Biagini a Da Pozzo. Anche Anzilotti e Zambarda potrebbero restare... ma su di loro c’èl’interesse del neo-promosso Viareggio. Da capire poi il futuro di Geraci, che potrebbe aver richieste effettive dallasuperiore.