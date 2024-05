Calcio Fiorentina beffata dall’Olympiacos ai supplementari La Conference League è dei greci

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) Una beffa ad Atene. La2024 ha i tratti ellenici non soltanto per la sede in cui l’atto conclusivo si è disputato, ma anche per la vittoria dell’Olympiacos tra le mura amiche. Ci ha provato laa conquistare questo successo europeo, ma i tempinon sono stati amici della compagine allenata da Vincenzo Italiano. Una partita molto poco spettacolare, in cui la grande intensità è stato il fattore preponderante. Isi sono fatti vedere nelle prime battute con Podence, ma Terracciano ha fatto buona guardia. Tuttavia, la chance più importante è capitata sui piedi di Jack Bonaventura nella prima frazione, che al limite dell’area non è riuscito a trovare potenza e precisione da posizione molto favorevole.