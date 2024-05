Calcio femminile Cappelletti | Trend tesserate in crescita al lavoro per aumentare competitività

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – "Personalmente sono assolutamente soddisfatta della stagione che si è appena conclusa, una stagione positiva, avvincente, nonostante la Roma Campione d?Italia abbia staccato di ben 58 punti la retrocessa in serie B Pomigliano. Per questo, come Divisione, stiamo lavorando con i Club affinché lasia sempre più elevata e il divario tra le big e le squadre più piccole sia sempre meno evidente. In ogni caso, chiudiamo la stagione sportiva con tre squadre in Champions League, la Roma, ma anche Juventus e Fiorentina, che nella prossima stagione garantiranno una vetrina internazionale importante per ilitaliano e l'intero movimento. Inoltre abbiamo registrato ben tre record per competizioni di Club. Due con la Supercoppa di gennaio a Cremona: record di audience con 440.