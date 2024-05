Calcio a 5 | Finlandia Bielorussia e Malta le avversarie dell’Italia nelle qualificazioni a Euro 2026

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) Sarannoledegli azzurri nel percorso di qualificazione a Futsal. La fase finale della tredicesima edizione della competizionepea – che l’Italia ha vinto nel 2003 e nel 2014 – si giocherà in Lettonia e Lituania e sarà a 16 squadre. Le 40 squadre che daranno vita al Main Round di qualificazione (le 34 con miglior coefficiente nel ranking e le 6 vincenti del Preliminary), sono state suddivise in 10 quadrangolari da giocarsi con formula di gare andata e ritorno fra dicembre 2024 e aprile 2025. Le vincenti di ogni gruppo si qualificheranno alla fase finale, mentre le 8 migliori seconde affronteranno un play off (da disputarsi sempre con gare di andata e ritorno a settembre 2025) che darà il pass a Lituania e Lettoniaper ulteriori 4 squadre.