Bronchiectasie passi avanti per la nuova terapia che riduce le riacutizzazioni

(Di giovedì 30 maggio 2024) Una notizia attesa a lungo da chi soffre di, malattia respiratoria cronica infiammatoria difficilmente diagnosticabile e in aumento, finora senza unafarmacologica approvata da EMA. L’annuncio è stato dato in questi giorni da Insmed Incorporated (Nasdaq: INSM), azienda biofarmaceutica globale specializzata nella ricerca di terapie per malattie gravi e rare. Ne abbiamo parlato con uno tra i massimi esperti in: il Professor Stefano Aliberti, responsabile della Pneumologia dell’IRCCS Humanitas Research Hospital di Rozzano e Professore Ordinario di Malattie dell’Apparato Respiratorio di Humanitas University. Polmonite: come riconoscerla, le cure e l’importanza della prevenzione X: lacura faSono stati annunciati il 28 maggio 2024 i primi risultati positivi dello studio ASPEN, studio di Fase 3 mondiale, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, per valutare l’efficacia, la sicurezza e la tollerabilità di brensocatib per pazienti connon dovute a fibrosi cistica.