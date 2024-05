Brennero Confartigianato Trasporti plaude alla convocazione del Mit

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di giovedì 30 maggio 2024)contro i limiti austriaci sull’asse delesprime soddisfazione in meritodel Ministero delle Infrastrutture e dei, a seguito del parere espresso dCommissione Europea del 14 maggio scorso sul contenzioso tra Italia e Austria. Il MIT ha convocato le associazioni di categoria dell’autotrasporto per il prossimo martedì 4 giugno al fine di valutare lo scenario delineatosi in esito al parere motivato reso dCommissione europea nella controversia interstatale avente ad oggetto i divieti e limitazioni imposti dal Land del Tirolo volti a limitare il transito sull’asse delper i veicoli pesanti.auspica che il Governo continui la battaglia contro i divieti unilaterali imposti dall’Austria.