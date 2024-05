Borussia Dortmund vs Real Madrid – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 30 maggio 2024) La supremazia continentale è in gioco allo stadio di Wembley sabato 1 giugno sera, quando gli sfavoritie gli esperti professionisti della Champions Leaguesi affronteranno in una finale 2023-24 di proporzioni titaniche. Per le potenze della Bundesliga vestite di giallo e nero, la vittoria metterebbe fine a 27 anni di sofferenze e suggellerebbe il titolo numero due della Champions League, mentre i Los Blancos cercheranno di incidere il loro nome sulla Coppa dei Campioni d’Europa per club per la 15ª volta. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprimavsa che punto sono le due squadreGli uomini di Edin Terzic hanno trionfato contro il Paris Saint-Germain negli ottavi di finale e si sono assicurati il biglietto per Wembley, mentre la truppa di Carlo Ancelotti ha negato ai suoi prossimi avversari una finale tutta tedesca contro il Bayern Monaco grazie a un’avvincente inversione di tendenza nel secondo tempo.