Boomdabash il nuovo singolo è Love U Hate U le date del tour estivo

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 30 maggio 2024)U è ildeiche partono questo weekend con il loroU è iltravolgentedeiin uscita venerdì 31 maggio – alle porte dell’estate – per Capitol Records Italy (Universal Music Italy) su tutte le piattaforme digitali e in radio. Con un sound innovativo e super catchy che li proietta su una wave diversa e inaspettata, iriescono ancora una volta nell’impresa di intrecciare freschezza, emotività e leggerezza in quella che si prospetta essere la hit dell’estate ventiventiquattro. Conquistandoci fin dal primissimo ascolto, il pezzo esprime tutta l’ambivalenza dell’amore che si trasforma in odio, emozioni contrastanti – agli estremi opposti – abbagliate dal loro stesso fuoco.