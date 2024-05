Fonte : fanpage di 30 mag 2024

. La protesta di alcuni studenti Pro Palestina, aderenti alle proteste in corso nelle sedi universitarie di Torino per chiedere la rescissione degli accordi tra ateneo e università e istituzioni israeliane: si sono incatenati davanti al rettorato in via Po.

Blitz a Torino studenti pro Palestina incatenati davanti al Rettorato