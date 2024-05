Bayern Monaco Kompany | Essere qui non è un risultato per me Lo sarà avere successo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) “l’ingaggio qui non è unper me. Ilsignificanel lavoro”. Vincent, nuovo allenatore del, si presenta così in conferenza stampa all’indomani della sua nomina sulla prestigiosissima panchina dei bavaresi: “Non voglio che tutti si convincano solo di me prima, ma anche del mio lavoro in campo durante la mia permanenza qui. So che grande club è il. Sono orgoglioso, ma anche molto motivato diqui. Per quanto mi riguarda la stagione può iniziare subito”. E ancora: “Ho allenato una delle squadre più giovani del Belgio e una delle squadre più piccole dell’Inghilterra. Ciò che metto in campo sono cose che aiuteranno i giocatori a migliorare. Ho una visione chiara e la implementerò anche qui in Germania.