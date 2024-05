Fonte : oasport di 30 mag 2024

Ha però fatto registrare uno zero in gara-2, ma qui è intervenuta Alice Nori a rispondere nel merito ai 29 di Lydie Katshitshi (già vista in A1 a Moncalieri) dopo che la sua compagna di squadra aveva neutralizzato, nell’andata del PalaCarnera, i 25 di Alice Milani.

Basket femminile | Alpo è festa da Serie A1 Battuta Udine nella finale promozione dall’A2