Fonte : sport.quotidiano di 30 mag 2024

Domenica 2 giugno alle 20,30 l’Italservice Loreto giocherà garauno dei playoff per salire in B Nazionale al PalaTiziano di Roma contro la Virtus. Non siamo partiti bene, ma ci sta, perché è una squadra che è stata costruita al 99% con giocatori che non hanno mai giocato insieme.

Basket B Interregionale verso finale playoff L’ultima sfida di Lorenzo Pizza una parrocchia contro la capitale