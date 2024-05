Bankitalia l’esordio di Panetta Focus su tassi e futuro dell’Ue

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) A Palazzo Koch ha trascorso buona parte della sua carriera professionale e vi è rientrato lo scorso novembre sullo scranno più alto di governatore. Ma domani per Fabioarriveràprincipale in Banca d’Italia: quello delle Considerazioni finali. L’appuntamento, un tempo uno dei pochi momenti in cui il governatore parlava in maniera diffusa e che vedrà la partecipazione dei vertici bancari, sindacali e dell’economia, arriva a pochi giorni dalle elezioni europee dove si confrontano diverse visioni suldell’Unione e della sua economia. Un tema che sicuramente il governatore affronterà nel suo discorso.comunque la sua idea di Europa l’ha espressa di recente varie volte: deve essere più unita, emettere bond comuni, aumentare gli investimenti sulla difesa comune, l’indipendenza energetica e digitale e gestire unitariamente i flussi di migranti necessari per fare fronte all’invecchiamento della sua popolazione.