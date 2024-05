Atletica leggera - Settore giovanile | categoria Ragazzi Coppa provinciale Virtus in finale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) A Pietrasanta, nella quarta giornata dellaToscana "" maschile e femminile, l’ultima utile per raccogliere i punteggi per l’accesso alla, lasi è distinta nelle diverse specialità. In evidenza le prestazioni di Sara Lombardi e Viola Gatti, rispettivamente al terzo e al nono posto nella classifica generale del biathlon alto-marcia e di Gaia Sica, al quarto posto nella classifica generale del biathlon alto-600. Questi risultati hanno portato alla conquista di punti importanti che confermano la squadra femminile al primo posto del raggruppamento. Tra i "" bel quinto posto nel lancio del vortex per Alessandro Vanni che si piazza al tredicesimo posto nella classifica generale del biathlon vortex-marcia e sesto posto per Leonardo Bertozzi; bel quarto posto anche per staffetta "4x100" (Andrea Fontanelli, Fernando Colucci, Elia Vivarelli e Domenico Pistelli).