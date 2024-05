Fonte : ilgiorno di 30 mag 2024

“Quella di conferire la massima onorificenza civica all'Atalanta è una scelta suggerita dal cuore e dalla riconoscenza verso una squadra che ci ha riempiti di orgoglio”, ha spiegato il sindaco di Bergamo Giorgio Gori. Dalle 16 fino a cessato bisogno, sarà istituito un divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, esteso a tutte le categorie di veicoli, in Colle Aperto, lungo, lungo Viale delle Mura, al Baluardo di San Michele, in Via Camozzi, in Viale Giulio Cesare nel tratto compreso tra Piazzale Oberdan e piazzale Olimpiadi, in Via Fossoli.

Atalanta Bergamo in festa | pullman scoperto da Città Alta allo stadio Percorso strade chiuse e parcheggi