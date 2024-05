Atalanta | a Bergamo riproduzione del trofeo Europa League alto tre metri in polistirolo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) Aè stata quest’oggi installata unadeldell’, competizione vinta dall’lo scorso 22 maggio in finale contro il Bayer Leverkusen, nell’aiuola retrostante il Teatro Donizetti, alle spalle di Porta Nuova, in largo Gianandrea Gavazzeni. Ladella coppa è alta tre, issata su un piedistallo nerazzurro con su disegnato il logo della Dea, ed è stata realizzata inresinato dal tifoso Diego Corbari della Meco di Cenate Sotto. Così su Facebook l’ex assessore Belotti: “Un regalo nerazzurro alla città da alcuni storici atalantini per celebrare la leggendaria vittoria di Dublino 3dinell’aiuola in Porta Nuova in attesa della grande festa con la squadra di domani sera”.