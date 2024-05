Ascolti tv ieri Isola battuta da Tv8 | che umiliazione per Canale 5!

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 30 maggio 2024) Affonda sempre di più tra le acque honduregne l'attuale edizione dell'dei Famosi. Come rivelano glitv di, mercoledì 29 maggio 2024, la dodicesima puntata è stata seguita da un netto di 2.000.000 spettatori per uno share del 14.1%. Nonostante il pessimo risultato, si segnala un rialzo in termini di valori unici dopo il crollo a 1.972.000 e a 1.678.000 spettatori, rispettivamente nelle puntate del 19 e del 22 maggio scorso. Dal punto di vista dello share, invece, c'è stato un rialzo dopo il 12% registrato lo scorso 22 maggio decretando la puntata meno vista della storia del programma in assoluto. L'dei Famosi e5 sono stati umiliati da Tv8. La finale di Conference League Olympiacos-Fiorentina è arrivata a 2.948.