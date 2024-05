Arrivano i dinosauri all’Oasi affiliata WWF di Castel Romano

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 30 maggio 2024) Nuovi abitanti aspettano i visitatori dell’OasiWWF di. Da oggi e per tutta l’estate tre specie di dinosauro a grandezza naturale faranno parte dell’habitat dell’Oasi, riportando i visitatori indietro fino a 200 milioni di anni fa. Realizzati in vetroresina e fedeli alle ricostruzioni dei paleontologi, i modelli esposti nell’Oasi rappresentano tre specie dinote agli appassionati. Il divo assoluto è il Tyrannosaurus Rex, vissuto circa 68 milioni di anni fa, alto 5 metri per 10 di lunghezza, predatore carnivoro dalla vista eccezionale, noto per le sue mascelle (oggi paragonabili solo a quelle dell’alligatore) più che per i suoi artigli. Il più pacifico Tito, – che tutti ricordiamo come Dino nei Flinstones, simpatico animale da compagnia – è un esemplare ritrovato sui monti prenestini, quadrupede ed erbivoro, alto 1.