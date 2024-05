Angelina Mango e il coño L’intervista spagnola piena di fraintendimenti – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 30 maggio 2024)sta presentando il suo ultimo album “Poké melodrama” e ha rilasciato una intervista al programma spagnolo “La resistencia”, su Movistar+, in cui non sembra capire del tutto quello che le viene chiesto. Prima di iniziare intervistatore e cantante si mettono d’accordo: cercano di venirsi incontro con le traduzioni, usando l’inglese solo come soluzione finale. Così, durante la conversazione, ecco che arrivano i. «Vuoi domande sulla tua carriera o preferisci qualcosa sull’Italia?», le chiede il conduttore, che inizia a parlare, a modo suo, in italiano. «È certo che le macchine italiane come Lamborghini, Ferrari, Bugatti sono appetito…». «Appetito?» chiede interdetta. «Family name, second name», incalza lui.