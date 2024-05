Alt agli infortuni sul lavoro | Maggiore prevenzione da inserire nei contratti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 30 maggio 2024) È allarme per glisul, a richiamareattenzione e interventi è Raffaele Scaramella (Fiom Cgil di Varese) con una riflessione su questi temi. "Alla luce dell’ultimoo accaduto, alla Imes di Sumirago, ad un lavoratore di 68 anni e al collega di 47 con dinamiche e responsabilità ancora da chiarire e che sono al vo degli inquirenti – scrive – è ormai chiaro che glisulnon possono essere classificati e circoscritti in una sola categoria lavorativa, in una sola fascia di età, o individuati su uno specifico territorio. L’allarme è nazionale ed è lampante che gli obblighi di legge in vigore oggi non sono sufficienti ad arginare una strage e un’altrettanta grave serie diche molto spesso portano ad invalidità permanenti".