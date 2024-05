Alpinisti in lutto | Ferita profonda Colpito il paradiso dell’arrampicata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 30 maggio 2024) La tragedia di ieri costata la vita a tre giovani militari appartenenti al Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Sondrio, Simone Giacomelli, Luca Piani e Alessandro Pozzi, esperti e preparati, ha sconvolto chi vive e lavora in montagna. Soccorso alpino civile e uomini in divisa delle Fiamme gialle lavorano tutti i giorni fianco a fianco, cooperando per salvare la vita died escursionisti su montagne sempre più battute e con un clima che sta cambiando. "Una tragedia che haun simbolodella Val di Mello" così il sondriese Jacopo Merizzi, guida alpina e noto scalatore che ha aperto più di quaranta vie nuove in Val di Mello, e tre proprio sul Precipizio degli Asteroidi dove ieri si è consumata la sciagura.