Alluvione, assegno da 17mila euro per Prada

(Di giovedì 30 maggio 2024) Martedì un violento nubifragio ha provato allagamenti a Portomaggiore, ma un anno fa in Romagna si verificò una devastante. In quell’occasione la generosità dei portuensi decise di premiare, un paese al confine tra i comuni di Faenza e Russi. Dopo un anno gli angeli del fango portuensi sono tornati nella frazione romagnola e non a mani vuote: consegnato ai residenti undi oltre 17 mila. "Un anno dopo, è tornata la Festa di, la "Festa d’la faméja" e i volontari hanno offerto un pranzo a tutte le persone che li hanno aiutati a rialzarsi. È stato bellissimo esserci – commenta il sindaco Dario Bernardi - a ricevere la gratitudine vera e commossa del presidente dell’UsMassimo Mazzotti: un anno fa la Portomaggiore Solidale si era messa in moto, guidata dalla Portuense Ciclismo ASD e dai Caduti da Piccoli, e aveva raccolto, con una grande cena che fece registrare una partecipazione di oltre 500 persone.