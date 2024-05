All Eyes on Rafah cosa significa il post diventato virale sui social?

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 30 maggio 2024) Sicuramente, nelle ultime 48 ore, aprendo i vostri profilisu Instagram, vi sarete imbattuti nell’immagine con la scritta Allon, che tradotto in italiano: “Tutti gli occhi su“. L’immagine, probabilmente generata con l’intelligenza artificiale, mostra una veduta dall’alto di tendopoli, accompagnata da questo potente etivo messaggio. Mavuol dire questa frase? E perché, in così poco tempo, più di 40 milioni di persone hanno deciso di condividerla nelle loro storie di Instagram? Iniziamo, dunque, a far luce sulto di questa campagna. Innanzitutto,è il nome di una città situata nel sud della Striscia di Gaza, una stretta striscia di terra lungo la costa del Mar Mediterraneo, confinante con l‘Egitto.