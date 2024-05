Fonte : periodicodaily di 30 mag 2024

(Adnkronos) – In linea con la Strategia Cloud Italia, l'Agenzia per l'Italia Digitale ha programmato il graduale rinnovo dei servizi offerti a cittadini ed imprese in un'ottica cloud native. La collaborazione avviata tra AgID e Polo Strategico Nazionale nasce con l’obiettivo di realizzare un modello architetturale per applicazioni Cloud con le più alte garanzie di.

AgID migra su Polo Strategico Nazionale avanti su Strategia Cloud Italia