Aggredita insultata e inseguita dai rom un’inviata di ‘Fuori dal coro’ Ho avuto tanta paura video

(Di giovedì 30 maggio 2024) Le immagini sono davvero impressionanti. Un gruppo di rom fuori controllo ha aggredito l’inviata di “Fuori dal coro” su Rete 4, Maria Letizia Modica, e la troupe ferendo un operatore. Urla, spintoni, insulti alla giornalista (va via puttana! Ti ammazziamo), minacce, in un crescendo di violenza fisica e verbale.dai romdi Fuori dal coro Le immagini del servizio che via via si perdono sotto i colpi alla telecamere testimoniano la dinamica e la furia degli aggressori rom. “Andate via, siete venuti in casa nostra, è casa nostra!”, urla una donna alla inviata di Fuori dal coro mentre gli uomini sembrano scortarla. Inizia un fuggi fuggi generale, inseguimenti e mani addosso. Si sente il cameraman rimasto ferito dire concitato .