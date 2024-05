Abbiamo resistito alle lobby dell’agroindustria Una comunità di fornai che coltiva e protegge i grani dell' alta collina

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 30 maggio 2024) Unaper seminare insieme il grano e discutere del pane che si vuole portare in tavola. E' nata sui colli bolognesi, si è allargata alla città, e in un certo senso anche al mondo. Grano e pane non sono quindi solo argomenti per un evento annuale, il festival “Forni &.e” in calendario per sabato 1 e domenica 2 giugno fra Bologna e la sua, a Monghidoro, ma sono la sostanza che anima una vera e propria collettivo appenninico, quello dei “Alti”. «Alti perché raggiungono anche un metro e mezzo d’altezza, e poi perché sonoti tra i 400 e gli 800 metri di altitudine, ma alto è anche il valore che vogliamo conferire loro», spiega ilo agricolo Matteo Calzolari, animatore del progetto. Il lavoro per arrivare alla costituzionea “Slow Food deiAlti” è iniziato 5 anni fa, ma il percorso era già in atto da almeno 20 anni.