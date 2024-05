Zelig Lab | Mediaset Infinity e Italia1 a caccia di nuovi talenti della comicità

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 29 maggio 2024)Lab Susi ride. E’ tornatoLab, il laboratorio, da sempre alla ricerca di. Ogni martedì susaranno disponibili in anteprima streaming due puntate (le prime già visibili da ieri). L’appuntamento suè a partire da venerdì 31 maggio in seconda serata. Il comico Davide Paniate si cala nei panni di conduttore per presentare al pubblico i migliori comici selezionati nei Laboratori di. Giovani comici provenienti da tutta Italia sono pronti ad esibirsi per 20 puntate all’insegna delle risate, dal palco del celebre Teatro di Viale Monza, dove tutto è iniziato. In attesa di conoscere e scoprire i, suè possibile rivivere tutti i più grandi successi del brand