WWE | Si apre la Forbidden Door ad NXT Jordynne Grace sfiderà Roxanne Perez a Battleground

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Una grandissima novità arriva dalla puntata di NXT della scorsa notte, un’apparizione totalmente inaspettata e una nuova occasione di collaborazione tra la WWE e la TNA. La, la porta proibita, termine usato quando si parla di collaborazioni tra federazioni, è stata varcata per la seconda volta quest’anno da. L’attuale TNA Knockouts Champion quest’anno ha partecipato alla Royal Rumble femminile, mettendo in mostra le sue abilità sul ring prima di essere eliminata da Bianca Belair, e questa notte è tornata in WWE per preparare una sfida Champ vs Champ. Si punta sul raddoppio a Las Vegas Questa notte la campionessa femminile di NXTha preso la via del ring per parlare del suo titolo e di come si senta, in qualche modo, poco rispettata dalla General Manager Ava, in riferimento alla scelta di un’avversaria per il prossimo PLE NXT: