WWE | Serata di sorprese ad NXT debutto per Ethan Page che punta subito al titolo di Trick Williams

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Periodo complicato per il campione NXT, impegnato su più fronti compreso quello amoroso con Lash Legend. Ai problemi con Noam Dar e i Meta-Four si sono uniti quelli con il Gallus che la scorsa settimana ha attaccato il campione. Proprio come conseguenza dei fatti di una settimana fa questa notte, in coppia con Je’Von Evans e accompagnati dalla rapper Sexxy Red, hanno affrontato Joe e Mark Coffey nel main event. Svelato il mistero Nel corso dellata di NXT, mentre ancora si cercava un colpevole per l’attaccoda Noam Dar qualche settimana fa, anche Oro Mensah è finito KO nel backstage senza che l’assalitore venisse identificato. Arrivati al main event,e Evans hanno dato vita ad un match intenso contro il Gallus con il campione che ha fatica è riuscito a chiudere l’incontro con unShot su Mark Coffey, dopo un folle volo di Evans su Joe fuori ring.