WWE King & Queen of the Ring 2024 – Review

(Di mercoledì 29 maggio 2024) I PLE in Arabia Saudita hanno sempre una patina di sgradevolezza che, ahimè, fatico a rimuovere al fine di godermi lo spettacolo bell-2-bell, che poco o nulla ha a che vedere con le decine di milioni di dollari che viaggiano dal medio oriente verso gli States e con la classica politica di sport washing che oramai è cosa nota: va bene vendere il proprio prodotto, ma snaturarlo in buona parte solo per finalità marchettistiche è pur sempre un metatesto fastidioso, capace di allontanare lo spettatore più attento dall’ambiente immersivo necessario per godersi uno show di wrestling. Dopo questa doverosa premessa, cercherò di essere il più obiettivo possibile, raccontando e rivivendo con voi la gradevole serata di Jeddah. Brace yourselves guys, let’s begin! i i KICKOFF PRESHOW I TAG TEAM MATCH Bianca Belair; Jade Cargill (c) vs Candice LeRae; Indi Hartwell for the WWE Women’s Tag Team Championship (08:04) Un kickoff match dall’esito abbastanza scontato, dove le due babyface appaiono nettamente più dominanti rispetto alle heel sia in termini di starpower che estetici: obiettivamente difficile registrare mentalmente l’ottima Candice come minaccia credibile per la mastodontica Jade.