Wrestling Megastars | Info & Atleti annunciati per Scontro Finale Torneo Titoli di Coppia

Sabato 1° Giugno – Bologna Teatro Centofiori – Via Gorki 16 Inizio Ore 18.00 – Biglietti Online QUI per il: -Bologna Tall Blondes (Nico Narciso; Lello Boy Jones)-Team Danza (King Danza; VP Dozer)-I Bellissimi (Maxy Toy Boy; Sam Della Valle)-Fat Machine Guns (Cannonball Jason; Trucker)-Flowey Queen; El Mosquito-El G; Chicco "The Terminator"-Zodiac; Conte McStevenson-Team Malta (Sean Caruana; Kyle Brooks) Inoltre Red Scorpion difenderà l'EWA CatchWorld Grand Prix Title contro D3, al ritorno in Italia.