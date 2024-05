Voglia di darci un taglio? Questi tagli corti con frangia o senza sono da provare

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Non cidubbi, icon, si confermano l’hairstyle più di tendenza della bella stagione: dal pixie cut all’intramontabile caschetto, nessuno può resistergli! Dopo tutto solo isanno donare un look originale e audace, elegante e sbarazzino, chic e rock allo stesso tempo, capace di tirare fuori il carattere di chi li porta e di donare un tocco glam e irresistibile in ogni occasione. Deiversatili e pratici, audaci e alla moda, iperfemminili e di grandissimo stile, purché si opti per ilcorto che meglio valorizzi i propri lineamenti e il proprio stile! Ma qualipiù di tendenza? Ecco qualche idea da cui trarre ispirazione per il vostro nuovo look! Idee perdi capellicon laFonte: iStockcon, il trend daLisci, mossi, asimmetrici oppure geometrici, imolto versatili e si prestano a ogni tipo di capello e forma del viso.