Vita spezzata sul lavoro a 44 anni | cede la copertura volo di 6 metri Muore sotto gli occhi dei colleghi

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Modena, 29 maggio 2024 – Un’altra tragedia sulcolpisce Modena. E’ successo ieri mattina, in zona Madonnina: un 44enne umbro – Gaetano Ruiz De Ballesteros – è precipitato dal tetto ed è morto praticamente sul colpo. Da una prima ricostruzione pare che l’uomo, un geometra residente nella provincia di Perugia, stesse effettuando un sopralluogo quando, all’improvviso, parte dellaha cedutoi suoi piedi. E’ piombato al suolo facendo unnel vuoto di circa sei, l’impatto al suolo non gli ha lasciato scampo. Purtroppo all’arrivo dei soccorsi per lui non vi è stato nulla da fare. L’infortunio mortale si è verificato in un capannone in disuso, in via Monti, all’angolo con strada Barchetta, nell’ex sede della Gls dove sono in corso lavori appunto di recupero dell’immobile.