Villa Gina il Parco compra casa

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La firma dell’atto notarile nelle scorse settimane e l’altro giorno l’ufficialità da parte dell’ente: passaggio dal Comune alAdda Nord ultimato, eè di proprietà dell’ente fluviale. Per l’acquisto della dimora dal Comune, ilAdda Nord ha speso una somma di circa 1 milione 600mila euro. Proprietà a parte, poco cambia: da oltre trent’anni l’ente fluviale occupava i locali della dimora sul fiume in regime di comodato d’uso. Il passaggio di proprietà riguarda il corpo di fabbrica dellacentrale, una parte a ovest, una parte del cortile. Rimane al Comune una porzione laterale già in uso ad associazioni e scuola di musica. L’atto notarile, in uno studio trezzese, ha chiuso un iter di "vendita" che è stato lungo anni.