Una pistola e nove fucili. Tre persone denunciate

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Armi e munizioni da caccia sequestrate e tredai Carabinieri. E’ questo il bilancio dell’attività posta in essere dai militari di Casola Valsenio. Nel territorio montano infatti nei giorni scorsi si sono concentrati una serie di controlli straordinari attuati dai Carabinieri della stazione casolana, dai Carabinieri Forestali e dal personale della Polizia Provinciale. Nel corso dell’attività in capo alle forze dell’ordine sono stati attivati una serie di controlli sistematici e di approfondimento sui detentori di armi, e sulle documentazioni inerenti alle licenze di caccia. L’attività ha consentito di rilevare numerose irregolarità in base alle quali per tre uomini, tutti italiani, incensurati e residenti sul territorio è scattata la denuncia ed il sequestro di varie armi.