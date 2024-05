Una nuova area verde per i turisti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Pronta ad accoglieree cittadini laattrezzata a Freggina, la piccola comunità sopra Partina. L’sorge su un vecchio campetto da calcio ormai in disuso che è stato recuperato e attrezzato anche per accogliere iche, da qui, possono inoltrarsi attraverso i sentieri, nell’del Parco delle Foreste Casentinesi. Sono stati realizzati un’di sosta e un’picnic attrezzata con acqua, luce, punto ristoro per barbecue a servizio della comunità, ma anche per tutti iche possono lasciare qui i mezzi e proseguire a piedi verso il cuore dell’protetta. Da questo punto, infatti, inizia un importante sentiero naturalistico che porta direttamente nella foresta biogenetica di Camaldoli. Nel progetto della riqualificazione dell’sono stati investiti 40mila euro tra risorse erogate dall’ente Parco su una progettazione comunale e risorse dirette.