Un viaggio a colpi di ricette

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Le esperienze che non si dimenticano sono quelle legate al palato, ai sapori e ai profumi della nostra infanzia, ai gesti che rendono unico un piatto e lo sscono nei ricordi. Parte da qui il progetto dell’Associazione cuochi della Provincia di Fermo che si propone di recuperare letipiche di ogni comune del fermano, per una mappa del gusto che è anche un itinerario turistico. Unche parte oggi pomeriggio, a Monte Vidon Combatte, in due luoghi straordinari che pure raccontano storie e tradizioni. Dal pomeriggio e fino alla cena si scoprono la Palombara e la Bottaia, due luoghi magnificamente recuperati, spazi che hanno un valore enorme che trasuda di storia, tradizioni, cultura, arte, cucina. "Anche l’Associazione Cuochi della Provincia di Fermo vuole entrare in punta di piedi in questi luoghi "sacri" della cultura, spiega il presidente dell’associazione cuochi, Guido Tassotti, sono spazi già sedi di manifestazioni legate a cibo e cultura e ci è sembrato quanto mai significativo cominciare qui.