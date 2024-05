Fonte : sbircialanotizia di 29 mag 2024

In Europa si allunga la lista dei paesi che rimuovono il divieto. Il tema è nell'agenda di tutti i partner di Kiev, anche se. Gli Usa riflettono Se Jens Stoltenberg voleva accendere totalmente la discussione sul via libera all'Ucraina per l'uso delle armi occidentali contro la Russia, il segretario generale della Nato ha centrato l'obiettivo.

Ucraina armi Nato contro Russia | si allarga il fronte del sì