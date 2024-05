Tumori ecco il nuovo acceleratore lineare per le sedute di radioterapia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Pesaro, 29 maggio 2024 – Inaugurato questa mattina all’ospedale di Muraglia il, un apparecchio per trattamenti radioterapici. "Da gennaio 2024, quando l’apparecchio è entrato in funzione, – ha spiegato il direttore dellaClaudio Blasi – sono già stati trattati 220 pazienti oncologici per un totale di 500 nuovi trattamenti, se si aggiungono quelli dell’altrogià esistente". L’obiettivo è di arrivare entro la fine anno ad un migliaio di nuovi trattamenti. Due le unità operative impegnate nel funzionamento degli acceleratori lineari: lae la fisica-medica. Il team è quindi composto da medici radioterapisti, tecnici di radiologia, infermieri e fisici. Gli acceleratori funzionano tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 20.