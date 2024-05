Tre giovani finanzieri morti in Val Masino | due erano originari di Bormio il terzo di Tirano

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Lutto nelle Fiamme Gialle. Tremilitari del Soccorso Alpino della Guardia di finanza (Sagf) sonoin incidente in territorio comunale di Val, in provincia di Sondrio. I tre sarebbero precipitati dal precipizio degli Asteroidi. L’incidente è avvenuto mentre stavano effettuando un’esercitazione. C’due cordate che stavano salendo, una delle due ha ceduto, facendo precipitare i tre. L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 13. Le vittime sono tre militari di 32 anni, 25 e 22 anni, due della Stazione Sagf di Madesimo, uno di quella di Sondrio. Due delle vittimee di, la terza di. Sul posto anche i Carabinieri e il magistrato di turno della Procura di Sondrio, diretta da Piero Basilone. La cordata è precipitata perché la roccia, all’improvviso, ha ceduto sotto i piedi dei militari impegnati nell’allenamento per migliorare la loro preparazione in vista dei servizi che effettuano ogni anno sulle montagne di Valtellina e Valchiavenna.