Tradito dalla moglie con l’aiuto del cognato minaccia l’amante di lei | condannati

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Chiuduno. Alla base di tutto c’è un tradimento, quello delladi S.H, 44enne appartenente ad una nota famiglia Rom della provincia, con un esponente di una famiglia rivale. Scoperta la tresca, il marito ha tentato di togliersi la vita e la famiglia ha tirato in ballo il “tribunale del popolo”, un organo che nella cultura dei due imputati decide come debbano essere risolte le controversie. Solitamente avvengono delle pubbliche scuse e un risarcimento del torto in denaro. Il pubblico ministero Fabio Magnolo ha chiesto per i due imputati, S.H. e ilJ.B., 47 anni, una condanna a 4 anni oltre al pagamento di 2mila euro di multa. Entrambi sono accusati di tentata estorsione in concorso nei confronti deldella donna, I.H. e di uno zio, ma il Collegio giudicante ha derubricato il reato in minacce ed ha condannato il primo a 4 mesi e il secondo a 6 mesi.