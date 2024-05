Tour de France conto alla rovescia Promosse le nuove asfaltature hotel verso il pienone a fine giugno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Tombini da spianare, cordoli da abbassare e asfalti da tirare lisci come panni da biliardo: lavori in corso (siamo a buon punto) per accogliere al meglio ilde. Sullo stato di avanzamento della preparazione dei fondi stradali, per garantire la sicurezza dei corridori, come richiesto dagli organizzatorisi lo scorso autunno, è stato fatto il punto in Prefettura. Manca un mese all’inizio della 111esima edizione della Grand Boucle, prima tappa sabato 29da Firenze a Rimini, con traguardo sul lungomare. Presenti al Palazzo del governo, per la riunione del Comitato provinciale per l’ordine pubblico, presieduto da Rosa Maria Padovano, i vertici delle forze dell’ordine, i rappresentanti dei Comuni coinvolti (dValmarecchia al mare), della Repubblica di San Marino, di Anas, Enac, Autostrade e il rappresentante di Rcs, referente per l’Italia della societàse che organizza l’evento.