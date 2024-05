Storace | Elly contro il Pd che il Pd voleva fare

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Date una mano adSchlein, che guida il partito più pazzo del mondo. Non solo la guerra, ma anche il Ponte sullo Stretto di Messina deve incollare i cocci di un Pd che cambia idea con grande facilità. La Schlein di oggi parte all'attacco: «Combatteremo in ogni modo il Ponte». Ma era appena il 2020 quando i deputati del Pd – ed ora la solita storia “io sono arrivata dopo” 2 - presentavano risoluzioni per costruire il ponte usando i fondi del recovery. E poi quello che usa il ponte per ragioni elettorali è Salvini... rinfrescarsi la memoria, please. La leader del Pd è scesa fino alla città dello Stretto per farsi ritrarre in un video che “dimostra” che la traversata in traghetto si fa in venti minuti. Chissà se è in grado di raccontarlo a quei tanti italiani che ogni estate per passare dalla penisola all'isola ci mettono ore e ore..