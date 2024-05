Stellantis il vero piano di Tavares | promesse ai sindacati per fare pressione sul governo Ecco tutti i soldi pubblici che vuole per l’azienda

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) “Un milione di vetture”. Le uniche quattro parole che interessavano ai, nel chiuso del Centro Stile di Torino, Carlospare che non le ha mai pronunciate. Accanto alledi riportare la 500 ibrida a Mirafiori e assemblare la Jeep Compass a Melfi, cioè nulla che abbia un orizzonte vicino, l’ad diha invece messo in fila tutto quello che servirà perché si concretizzino davle due mosse, in grado di dare un minimo di sollievo a volumi produttivi sempre più deprimenti negli stabilimenti italiani. Sono tre richieste, pressappoco le stesse che l’amministratore delegato continua a far filtrare da un anno, cioè da quando il ministro delle Imprese Adolfo Urso ha iniziato a tentare – in maniera finora sterile – di disegnare un futuro al settore dell’automotive in Italia.