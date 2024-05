Steinglass | Trump ha ingannato elettori

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 29 maggio 2024) 4.02 Donaldavrebbe "gliamericani". Questa è l'accusa mossa dal procuratore Joshuadurante la sua requisitoria finale nel processo in corso a New York, dove l'ex presidente Usa è imputato per trentaquattro reati. Il caso riguarda i presunti pagamenti effettuati per mettere a tacere l'at trice porno Stormy Daniels, che aveva minacciato di rivelare un rapporto sessuale cona pochi giorni dalle elezioni presidenziali del 2016.La sentenza è attesa tra una settimana.