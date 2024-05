Stamani da Bari l’assalto degli agricoltori di Coldiretti a nave carica di grano turco Coldiretti Puglia

Leggi tutta la notizia su noinotizie

Di mercoledì 29 maggio 2024 Coldiretti con gommoni e barche a vela che salperanno all'arrembaggio della 'fantasma' di Taranto 'immigrato' per la mobilitazione a difesa del Made in Italy ed impedire che vengano spacciati come pane e pasta italiani quelli ottenuti con grano importato. L'appuntamento è il 29 maggio 2024, alle ore 10,30, a Taranto all'ingresso Marisabella presso Mar di Levante, da dove salperanno le imbarcazioni di Coldiretti. Sotto accusa ci sono gli accordi di libero scambio europei per cui vanno fermate le importazioni sleali, introducendo con decisione il principio di reciprocità per fare in modo che tutti i prodotti che entrano nell'Unione rispettino gli stessi standard dal punto di vista ambientale, sanitario e del rispetto delle norme sul lavoro previsti nel mercato interno, poiché è intollerabile la concorrenza sleale che mette a rischio la salute dei cittadini e la sopravvivenza delle imprese agricole.