Fonte : ilfattoquotidiano di 29 mag 2024

0” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ecco che cos’è il “Wangiri 2. Rispetto al primo “wangiri”, non è cambiata solo la modalità, ma è anche aumentata la durata. Così, il destinatario penserà di essere in attesa, mentre in realtà è già connesso alla chiamata che gli sta sottraendo denaro. Infatti, i cyber criminali hanno trovato il modo giusto per tenere la chiamata aperta il più a lungo possibile per far lievitare la somma di denaro.

Squilla il telefono e mettono giù attenzione alla nuova truffa Ecco che cos’è il Wangiri 2 0